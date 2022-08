De politie in Utrecht rukte in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer uit naar de Notenbomenlaan. Eerst werd een 'zeer bekende insluiper' betrapt toen hij via de regenpijp een woning in wilde klimmen. Daarna betrapten agenten twee autokrakers terwijl ze nog ín de auto bezig waren.

Een omwonende schakelde meteen de politie in toen hij bij een appartementencomplex aan de Notebomenlaan een man via een regenpijp omhoog zag klimmen. Als agenten aankomen, gaan ze naar de inbreker op zoek. Die treffen ze al snel verstopt achter een geparkeerd busje aan. Het is niet de eerste keer dat agenten deze man op rooftocht pakken, aldus de politie. Het blijkt namelijk een 'zeer bekende insluiper' te zijn. Vanwege de alerte bewoner had de notoire inbreker nog niet de kans gehad ergens naar binnen te sluipen, meldt de politie. Volgens de agenten viel het op dat veel ramen en deuren van het appartementencomplex openstonden. "Kennelijk door het warme weer. Echter adviseren wij om ramen en balkondeuren gesloten te houden, als je 's nachts geen ongewenst bezoek wilt hebben", schrijft de politie Utrecht Centrum. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht