De man die maandag werd aangehouden nadat hij een raam van het politiebureau in Amersfoort met een steen probeerde in te gooien, heeft een dag later meteen na zijn vrijlating meerdere ruiten van het Utrechtse politiebureau vernield.

De Amersfoortse agenten zaten maandagavond rond etenstijd hun administratie weg te werken toen ze plotseling een doffe knal hoorden. De veroorzaker bleek een man die met een steen probeerde een raam van het politiebureau kapot te gooien. Omdat het raam van dubbelglas is, mislukte die poging. De man werd aangehouden en naar het arrestantencomplex in Houten gebracht.

Waarom de man het op het politiebureau gemunt had was niet bekend, maar een dag later bleek wel dat zijn woede nog altijd niet bekoeld was. De man werd dinsdag vrijgelaten en is toen linea recta naar het politiebureau aan de Kroonstraat in Utrecht gereden. Daar gooide de man meerdere ruiten kapot. De ruitengooier is opnieuw aangehouden en in een cel gezet. Wederom is niet bekend wat de beweegredenen van de man zijn.