Op de Vasco da Gamalaan in Utrecht zijn een tram en een auto met elkaar in botsing gekomen. Daardoor reden tram 20 en 21 tussen Utrecht CS en IJsselstein Zuid/Nieuwegein Zuid even niet meer. Inmiddels wordt de dienstregeling weer opgestart.

Het ongeval vond plaats net na 15.00 uur. Er vielen geen gewonden. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is onbekend. De beschadigde tram is inmiddels van het spoor af en de trams 20 en 21 kunnen weer beginnen met rijden. Reizigers moeten wel rekening houden met enige vertraging.