Een automobilist scheurde maandagavond met een snelheid van 108 kilometer per uur over de Eykmanlaan in de Utrechtse wijk Tuindorp. Er moesten twee politiemotoren en een auto aan te pas komen om de automobilist te stoppen.

De bestuurder reed 108 kilometer per uur op de Eykmanlaan, terwijl daar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan. Het rijbewijs van de automobilist is in beslag genomen.