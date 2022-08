De twee verdachten die zijn aangehouden na de supportersrellen bij de wedstrijd van FC Utrecht tegen Cambuur van zaterdag 13 augustus, worden vervolgd. Dat maakt het Openbaar Ministerie maandag bekend. De 36- en 27-jarige Utrechters worden verdacht van diefstal en openlijke geweldpleging.

De dag na de rellen had de politie de 27-jarige Utrechter aangehouden voor openlijk geweld tegen de politie en gooien met stenen. Hij moet zich verantwoorden tegenover de politierechter.

Later die week werd de man van 36 van zijn bed gelicht. Hij wordt verdacht van diefstal en wordt opgeroepen voor een gesloten hoorzitting.

De eerste wedstrijd van het seizoen eindigde in een gewelddadige avondwaarbij rellen uitbraken tussen de supporters van FC Utrecht en de Leeuwardse club Cambuur. De ME moest worden ingezet om de confrontatie tussen de supporters te voorkomen, meldde de politie. De ME werd bekogeld met onder meer stenen. Een beveiliger van FC Utrecht moest zelfs gewond naar het ziekenhuis.

De politie blijft onderzoek doen naar meerdere verdachten.