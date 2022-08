Een bewoner van Wijk bij Duurstede boorde maandag rond het middaguur met een grondboor in de voortuin in de gasleiding. Hij was op zoek naar de riolering die verstopt was. Een gaslek was het gevolg. De brandweer adviseerde de buren in het rijtje huizen ramen en deuren dicht te houden en de huizen tijdelijk even te verlaten.

De man wilde een verstopping in de riolering zelf verhelpen. Met een grondboor zocht hij naar de rioolbuis en stuitte op de kunststofleiding van het gas. "Ineens hoorde ik een vreselijk geluid en rook een gaslucht", vertelt hij. Waarop hij meteen 112 belde. De brandweer van Wijk bij Duurstede had het gaslek aan 't Sant in de wijk De Noorderwaard snel gevonden en waarschuwde de buurtbewoners. "Natuurlijk nemen we het zekere voor het onzekere met Bilthoven nog vers in het geheugen", zegt een brandweerman. In Bilthoven werd in april een deel van een flat door een gasexplosie verwoest. In afwachting van de komst van Stedin die het lek in de gasleiding dichtmaakt, bleven de bewoners buitenshuis.