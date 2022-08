Het mooiste buitenbeeld van Nederland staat in De Bilt en is al jaren dagelijks voor iedereen gratis te bewonderen. Toch was de vreugde er bij de familie van de in 2014 overleden Jits Bakker niet minder om toen afgelopen weekeinde bekend werd dat zijn beeld postuum werd onderscheiden. "Hartverwarmend."

De bronzen sculptuur 'De Parachutist' van Jits Bakker is door Radio 4 (NPO KRO-NCRV) verkozen tot winnaar van de Landelijke Buitenkunstverkiezing 2022. Met ruim 45 procent van de stemmen wist het beeld de concurrentie achter zich te laten. De verbeelding van de Airborne parachutist, ook wel bekend als 'Remember september '44' en 'Liberty' is een ode aan de bevrijder en aan allen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Jits Bakker maakte de Slag om Arnhem van dichtbij mee. Niet alleen werd de vader van de jonge kunstenaar gefusilleerd door de bezetter, ook verloor hij een aantal vrienden. Van zijn ouderlijk huis bleef na de bombardementen niets meer over. Over de oorlog zei Jits Bakker: "De gebeurtenissen van september 1944 staan nog steeds op mijn netvlies gebrand. Gewonden, rondvliegend puin, vallende granaten, bommen; die indruk draag je je hele leven met je mee." Kunstexpert van het KRO-NCRV programma Binnenstebuiten Geert Pruiksma vindt het een prachtig, maar ook emotioneel beladen beeld. "'De Parachutist' raakte me extra. Zo'n jongetje van achttien jaar dat neerdaalt in de hel die Nederland toen was. Om volstrekt onbekende mensen te bevrijden, met gevaar voor eigen leven. Vormgegeven door iemand die dat zelf gezien heeft, en zelf geleden heeft in de oorlog." Tibo van de Zand, zoon en erfopvolger van de kunstenaar, vindt het hartverwarmend dat het kunstwerk zoveel mensen heeft geroerd. De winnende sculptuur maakt deel uit van het vrij toegankelijke Beeldenpark Jits Bakker op landgoed Beerschoten in De Bilt.