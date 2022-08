Een gezonde visstand is belangrijk voor de ecologische waterkwaliteit, maar dan moeten de vissen er wel door kunnen. Daarom legt waterschap De Stichtse Rijnlanden de komende weken een vispassage aan bij gemaal De Zwaan in de Lopikerwetering.

Hierdoor is de doorgaande weg van de Wielsekade tot en met vrijdag 9 september afgesloten voor alle verkeer. De vispassage komt ter hoogte van Wielsekade 79. Doel is een ecologische verbinding te maken tussen de maalvliet van gemaal De Koekoek en de Lopikerwetering. In combinatie met eerder aangelegde vispassages ontstaat dan een verbinding met de gekanaliseerde Hollandse IJssel om de vissen vrije doorgang te geven.

Gemalen vormen doorgaans een onneembare barrière voor vissen, evenals stuwen, dammen en sluizen. Dat beperkt het leef- en voedselgebied, wat niet goed is voor een gezonde visstand. Omdat vis vrij hoog zit in de voedselkringloop is een gezonde visstand belangrijk voor de waterkwaliteit.

Het project wordt mede gefinancierd met Europese subsidie via de provincie Utrecht. De subsidie moet helpen de chemische en ecologische waterkwaliteit te verbeteren, met als resultaat schoon en gezond water. Er zijn ook vispassages in onder meer Uitweg, Polsbroekerdam en Lopik bij stuw De Schenkel.