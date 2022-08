Drie inbrekers zijn in de nacht van zondag op maandag in Lopik op heterdaad betrapt terwijl ze op een bouwterrein inbraken.

De drie mannen werden op de Lekdijk Oost, ter hoogte van de uiterwaard Salmsteke, in de kraag gevat. Ze zijn door agenten aangehouden wegens diefstal en het openbreken van een pand of terrein en meegenomen naar het politiebureau. Waar het trio het tijdens hun rooftocht op gemunt had, is onbekend. De politie gaat de inbraak verder onderzoeken.