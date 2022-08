IJsselstein is klaar met het snerpende piepgeluid dat passerende trams maken. Aanwonenden langs het sneltram-tracé klagen aan de lopende band, maar het lukt de provincie Utrecht - eigenaar van de sneltram en het spoor- vooralsnog niet het probleem te tackelen.

Een aangebracht nieuw smeersysteem moet als Haarlemmerolie fungeren om de problemen op te lossen, maar het effect van die ingreep kost tijd. Tijd die de gemeente IJsselstein niet langer heeft; liever vandaag dan morgen moet er een oplossing komen.

"Zeven dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat horen omwonenden acht keer per uur het schelle, piepende geluid. Lekker van de zomer genieten in de tuin of op het balkon is er voor hen niet bij'', schrijft het gemeentebestuur van IJsselstein in een brandbrief.

Na werkzaamheden rijdt de sneltram weer om reizigers van Utrecht naar IJsselstein/Nieuwegein en vice versa te brengen. Waar tramgebruikers blij zijn dat ze de tram weer kunnen gebruiken, is het voor omwonenden gedaan met hun rust. Dagelijks komen er klachten binnen. "De omwonenden worden er gek van en sturen ons berichten met de vraag om dit probleem op te lossen.''

Het euvel speelt vooral in de omgeving van de Praagsingel, halte Binnenstad en Weegbree. Het genoemde smeersysteem en het uitusten van trams met wieldempers brengen nog geen soelaas.

IJsselstein is afhankelijk van de provincie Utrecht die met een oplossing moet komen. Er wordt samen opgetrokken met buurgemeente Nieuwegein om de druk op te voeren. "De provincie luistert en handelt, maar zij hebben de oplossing ook nog niet. Zij vertellen ons al enige tijd dat er enige tijd nodig is om het vet via het smeersyteem in de tram op de trambaan terecht komt zijn werk te laten doen om het geluidsniveau te dempen. Nu het probleem nog niet is opgelost, blijven we druk zetten. Zodat het oplossen de hoogste prioriteit van de provincie Utrecht blijft houden.''