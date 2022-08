De Dom - in de steigers - het stationsgebied, de wijk Overvecht, kasteel De Haar en Leidsche Rijn. Het kwam allemaal in beeld in de twee uur durende registratie van de ploegentijdrit door de Spaanse televisie. Maar bij een van de eerste beelden ging het even mis en volgde een corregimos.

De uitzending was nauwelijks begonnen of de Prins Clausburg over het Amsterdam-Rijnkanaal verscheen in beeld. De 230 meter lange brug kreeg van de Spaanse televisie de aanduiding 'Puente Dafne Schippers'. Het Twitter-account Turista de la Vuelta deed er nog een schepje boven op door in een tweet uit te leggen dat de fiets- en voetgangersbrug in 2017 door atlete Dafne Schippers was geopend.

Het Twitter-account corrigeerde (Corregimos) de naam van de brug in een nieuwe tweet, nadat (Utrechtse) volgers op de fout hadden gewezen. De Dafne Schippersbrug ligt verderop. Televisiekijkers werden niet wijzer gemaakt, al kwam de Prins Clausbrug nog wel een paar keer in beeld.

Het was het enige smetje op de wijze waarop Utrecht in beeld werd gebracht tijdens de 23,3 kilometer lange tijdrit. Slot Zuylen - net gemeente Stichtse Vecht - was favoriet bij de Spaanse regie en kwam meerdere keren in beeld. Castillo De Haar werd eveneens fraai belicht. Maar ook muziekpaleis TivoliVredenburg werd vanuit de lucht getoond, weliswaar zonder naamsvermelding.

Directeur Simone Richardson van La Vuelta Holanda kon tevreden zijn. Zij kondigde eerder aan dat niet alleen de vertrouwde beelden van de Dom de wereld over zouden gaan, maar ook flatwijk Overvecht. De Spaanse televisie hield woord door onder meer de Einsteindreef duidelijk in beeld te brengen.

Verder zagen de kijkers in binnen- en buitenland dat het druk was langs het parkoers in Utrecht. Meerdere wielrenners zeiden na afloop in interviews dat het een geweldig kabaal was langs de route. "Ik hoorde niets in mijn oortje", aldus een van de renners.