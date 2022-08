Burgemeester Laurens de Graaf van Lopik heeft een recreatiewoning aan de Lekdijk Oost in Lopikerkapel voor zes maanden gesloten na de vondst van 'een ruime handelshoeveelheid verdovende middelen en een zeer grote hoeveelheid geld in contanten'. Het blijkt te gaan om 1,4 miljoen euro.

De woning is afgesloten en verzegeld tot en met 15 februari 2023. De politie trof de drugs en het geld eerder deze zomer in de woning aan. Ze heeft de drugs en het geld in beslag genomen.

"Handel in verdovende middelen vormt een ernstige aantasting van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid", verklaart burgemeester De Graaf de sluiting. "Het woon- en leefklimaat en de sociale en fysieke veiligheid van omwonenden worden erdoor aangetast."

Het sluiten van de woning gebeurt op basis van de Opiumwet. Deze geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen en erven te sluiten als er verdovende middelen in handelshoeveelheden worden afgeleverd, bewaard of verhandeld. De eigenaar van de recreatiewoning is vooraf geïnformeerd.

De gemeente Lopik en de politie vragen buurtbewoners oplettend te zijn en het te melden als zij vermoeden dat ergens wordt gehandeld in verdovende middelen of zich een hennepkwekerij bevindt. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem.