Het Nieuwegeinse gemeentebestuur stemt in met plannen voor de bouw van 105 appartementen, een supermarkt en een inpandige parkeergarage aan de Edisonbaan. Deze plannen staan bekend als het project Rhijn.

Het complex wordt gebouwd in de wijk Rijnhuizen, die de overgang maakt van een bedrijventerrein naar een meer gemengde woonwijk waar 2500 woningen worden gebouwd. Het groene licht van de gemeente wil niet zeggen dat de eerste paal meteen de grond in kan, het wil zeggen dat de ontwikkelaar zijn plan verder kan gaan uitwerken en de noodzakelijke omgevingsvergunning kan aanvragen.

Met de bouw van nieuwe woningen in Rijnhuizen groeit ook de noodzaak hier voorzieningen te regelen voor de bewoners, zoals een supermarkt. De supermarkt en bovenliggende appartementen krijgen volgens verantwoordelijk wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) een groen voorplein, een groene gevel en een gezamenlijke daktuin.

Mix van koop en huur

Er wordt energieneutraal gebouwd, het is de bedoeling dat zonnepanelen straks evenveel energie opwekken als de bewoners gebruiken. De gemeente zoekt ruimte voor nog meer voorzieningen in Rijnhuizen, zoals een school, een gezondheidscentrum en eventueel een buurthuis. De appartementen worden gebouwd in een mix van koop, huur en sociale huur.