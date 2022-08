Voor de tweede keer in drie dagen heeft in Utrecht een schietpartij plaatsgevonden. Dat gebeurde donderdagavond in de wijk Buiten-Wittevrouwen. De politie hield even voor 22.00 uur op de Kruisstraat twee mannen aan die vermoedelijk waren betrokken bij de schietpartij.

De mannen konden worden aangehouden na een achtervolging door meerdere politieauto's. Getuigen zeggen dat de mannen het vanuit een auto gemunt hadden op een persoon die in de wijk zou wonen. Er zou volgens een omstander al ook eerder in de week sprake zijn geweest van een schietincident in de wijk. Politie rukte massaal uit met meerdere auto's. Ook was er politie te paard aanwezig. De bussen en de vrachtwagens van Agterberg, die hekken aan het verplaatsen waren langs het parkoers van de Vuelta, moesten daarmee wachten tot de politie de weg weer vrijgaf. Dinsdagavond was er een schietpartij in de buurt van het Julianapark. De politie hield daarbij iemand aan, maar dat bleek later het slachtoffer te zijn. Naar de schutter wordt nog gezocht.