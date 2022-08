Het aantal WW-uitkeringen verstrekt in Midden-Utrecht is in juli van dit jaar opnieuw gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. Vooral het tekort aan schoonmakers, winkelpersoneel en keukenhulpen is dringend.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ( UWV) verstrekte eind juli in de arbeidsregio Midden-Utrecht 7407 uitkeringen, 192 minder dan in juni. Onder deze regio vallen onder meer Bunnik, Houten, IJsselstein, Utrecht zelf, Wijk bij Duurstede en Zeist. Hiermee werd de dalende trend van eerder voortgezet. Ook landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met ongeveer hetzelfde percentage. Met name het aantal werklozen dat eenvoudig en routinematig werk verricht, is fors afgenomen. Maar liefst 45 procent ten opzichte van twee jaar terug. De vraag naar deze werkzoekenden is daarom juist met 36 procent gestegen. Zo is er veel behoefte aan schoonmakers, winkelpersoneel, productiemedewerkers, keukenhulpen en magazijnmedewerkers. In een paar bedrijfssectoren is er daarentegen juist een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen. Het gaat om het onderwijs, cultuur en zorg en welzijn. Maar die stijging is wel erg klein. De terugloop van werklozen overheerst toch vooral.