In De Meern is donderdagmiddag in een woning een explosie geweest. Daarbij raakte één persoon gewond. Het slachtoffer, een man, moest mee naar het ziekenhuis.

Rond 13.10 uur kreeg de brandweer een melding over een brand op de Prinses Margrietlaan in De Meern. Het bleek om een explosie in de kruipruimte/kelder te gaan, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.

"De man was bezig met wat opruimwerkzaamheden toen er een soort explosie ontstond." Hoe deze precies is ontstaan, is onbekend. De man is door de ambulance nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis.