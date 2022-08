Met getrokken wapenstokken moest de politie deze week in actie komen bij de asielopvang in Star Lodge Hotel in Utrecht. De emoties over het maaltijdaanbod waren hoog opgelopen. Inmiddels lijkt de rust weergekeerd nu gesprekken over de catering mogelijk tot aanpassing daarvan gaan leiden.

In het hotel aan De Biltsestraatweg in Utrecht is tot volgende zomer nog plek voor zo'n 350 asielzoekers, nu de reguliere opvanglocaties in het land overvol zitten. In december werden de eerste mensen ontvangen, in wat toen nog een 'ecovriendelijk designhotel' was. Veel van de huidige bewoners verblijven daar sinds het eerste uur.

Hoewel het hotel voldoet als opvangplek, liepen al langer durende klachten over de maaltijden in de opvang deze week hoog op. Volgens bewoners zouden die overdag karig zijn en in de avond niet toegesneden op wensen van de in het hotel verblijvende asielzoekers. Variatie is er niet: de bekende weekmenu's herhalen zich steeds.

"De emoties liepen daardoor dusdanig op dat de politie moest worden ingeschakeld", zegt woordvoerder Jan Scholten van opvangorganisatie COA. "Daar zijn we natuurlijk absoluut niet blij mee, maar we zijn in gesprek met mensen om te kijken of we iets kunnen bedenken om de catering aan te passen. Daarmee lijkt de rust weergekeerd."

In een petitie vragen de asielzoekers onder meer om leefgeld zodat ze zelf kunnen koken. De verwachting is niet dat dat onderdeel van de oplossing zal zijn, omdat het hotel daarop niet is ingericht.

Een tiental agenten kwam er maandag aan te pas om de rust te laten weerkeren. Door met getrokken wapenstokken een linie te vormen, konden zij een grote groep mensen op afstand houden om een agressieve bewoner aan te houden, meldt een woordvoerder van de politie. "Geweld is er niet aan te pas gekomen." De man is inmiddels weer op vrije voeten.