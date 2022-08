Een 69-jarige fietsster is in Maarssen doelbewust aangereden door een automobilist. De vrouw raakte hierbij gewond. De onbekende bestuurder van de auto is daarna doorgereden en al bijna een week spoorloos.

De politie houdt serieus rekening met het scenario dat opzet in het spel is en zoekt daarom informatie over het incident, dat donderdag 11 augustus op klaarlichte dag plaatsvond. De vrouw fietst die dag rond 17.15 uur over de Maarssenbroeksedijk met haar racefiets langs de Nijverheidsweg als het misgaat. De auto moet haar hier voorrang verlenen als de bestuurder vanaf een supermarktterrein aan de Nijverheidsweg af komt. Maar dit gebeurt niet. Hierover ontstaat direct een woordenwisseling, waarna beide weggebruikers hun weg vervolgen. Even later krijgt het treffen een vervolg nog op dezelfde dijk, waar de vrouw ter hoogte van de Handelsweg wordt aangereden door dezelfde auto. Zij valt en raakt lichtgewond, de kleine zwarte auto rijdt ervandoor richting Utrecht Lage Weide. De politie zoekt getuigen.