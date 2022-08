Het slachtoffer van de schietpartij in de buurt van het Utrechtse Julianapark dinsdagavond is korte tijd in de boeien geslagen. Beelden daarvan verschenen vlak na het schietincident. De 28-jarige man uit Utrecht werd aangehouden, omdat de situatie aldus de politie ‘chaotisch was en veel mensen alle kanten uitrenden’.

De Utrechter werd even later vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Vanwege het incident landde er ook een traumahelikopter in het park. De man zou gewond zijn geraakt aan zijn been.

"Toen wij aankwamen, was het erg chaotisch. Veel mensen renden alle kanten op. We hebben deze man in de boeien geslagen, ook al was hij het slachtoffer, omdat we niet wisten wat er was gebeurd en zodat we dat konden uitzoeken", aldus een politiewoordvoerder.

Naar de dader van de schietpartij wordt volgens de politie nog altijd naarstig gezocht. De schutter wist na het incident te ontkomen. Een politiehelikopter zocht lange tijd boven de stad naar de voorvluchtige. Ook werd het park door agenten afgezet en deed de politie onderzoek.

"Ik hoorde geschreeuw, keek uit het raam en zag een man over straat rennen, achtervolgd door een groepje mannen", vertelde een jonge vrouw dinsdagavond, die nabij de hoek van de Amsterdamsestraatweg en Sweder van Zuylenweg woont. Er lagen dinsdagavond ter hoogte van de Sweder van Zuylenweg kogelhulzen op het fietspad en op de stoep. Voor het sporenonderzoek werden er bordjes bijgezet.

"Er gebeurt in deze buurt wel vaker wat en ik dacht eerst aan een verkeersruzie, maar toen zag ik dat de voorste man zich omdraaide en een pistool in zijn hand had. Hij rende op de mannen die hem achtervolgden af en schoot op ze. Ik ben toen gelijk weggegaan bij het raam", aldus de getuige.