Het veelbesproken veganistische restaurant Waku Waku in Utrecht stond al te koop, maar nog voordat een nieuwe eigenaar zich heeft gemeld, zijn de deuren gesloten. Voor hoe lang is onduidelijk.

Sinds kort meldt het restaurant op de website en op de deur van de zaak aan het Vredenburg dat de deuren 'voorlopig zijn gesloten'. Of dit betekent of Waku Waku in afwachting van een koper niet meer opengaat, is onduidelijk. Eigenaar Floris Beukers wil niet reageren. Over de reden van de sluiting zegt hij ook niets.

Het populaire restaurant was eind september 2021 even het centrum van de coronaprotesten, toen het weigerde gasten om hun coronapas te vragen. De zaak werd op last van burgemeester Sharon Dijksma gesloten. Tegenstanders van de coronamaatregelen gingen daarop voor de deur van de zaak demonstreren.

Om het bedrijf overeind te houden werd een crowdfunding begonnen. In korte tijd werd ruim 250.000 euro opgehaald bij sympathisanten. Daarnaast ontving de zaak loonsteun van het Rijk.

Waku Waku, dat na de versoepeling van de coronaregels heropende, staat sinds eind juni te koop. Voor de inventaris en de goodwill (naamsbekendheid en klantenloyaliteit) wordt 595.000 euro gevraagd. Daarnaast moet een nieuwe eigenaar 64.000 euro per jaar aan huur betalen voor het pand aan het Vredenburg.