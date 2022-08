In de buurt van het Julianapark in Utrecht is dinsdagavond een gewonde gevallen bij een schietincident. Een traumahelikopter is in het park geland en een politiehelikopter vliegt boven de stad. Er is ook mogelijk een verdachte aangehouden.

"Ik hoorde geschreeuw, keek uit het raam en zag een man over straat rennen, achtervolgd door een groepje mannen", vertelt een jonge vrouw , die nabij de hoek van de Amsterdamsestraatweg en Sweder van Zuylenweg woont.

"Er gebeurt in deze buurt wel vaker wat en ik dacht eerst aan een verkeersruzie, maar toen zag ik dat de voorste man zich omdraaide en een pistool in zijn hand had. Hij rende op de mannen die hem achtervolgden af en schoot op ze. Ik ben toen gelijk weggegaan bij het raam."

Ze heeft niet gezien of er iemand werd geraakt. "Gelukkig heb ik dat niet gezien. Ik hoop dat ik kan slapen vanavond." De politie bevestigt dat er iemand gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht. Over zijn of haar toestand is niks bekend. Volgens onbevestigde berichten zou het om een beenwond gaan.

De politie heeft het deel van de Amsterdamsestraatweg waar is geschoten afgezet. Auto, fietsers en voetgangers moeten allemaal een omweg maken. Er liggen ter hoogte van de Sweder van Zuylenweg kogelhulzen op het fietspad en op de stoep. Voor het sporenonderzoek zijn er bordjes bijgezet. Op een daarvan staat het getal dertien. Of er ook zo vaak is geschoten is niet duidelijk.

Rondom het park is sprake van een opgewonden, wat broeierige sfeer. Mensen zijn op het incident afgekomen, en staan te praten. Het lijkt er even op dat jongeren over de hekken van het park willen klimmen, ondanks dat de politie het park heeft afgezet. Ze kiezen er uiteindelijk voor om het toch niet te doen en vertrekken even later op hun scooters.

Een foto die ter plaatse is gemaakt laat een man met ontbloot bovenlijf zien die in het Julianapark in de boeien is geslagen door de politie. Een woordvoerder van de politie zegt dat deze man niet als verdachte van de schietpartij is aangehouden. Waarvoor hij wel is aangehouden zegt ze nog niet te weten. Ondertussen vliegt een politiehelikopter over de stad, op zoek naar mogelijke andere verdachten.