Waar zijn de gestolen vuurwapens van de Utrechtse politie gebleven? Het is inmiddels drie maanden geleden dat de dienstauto van twee agenten werd leeggeroofd, maar deze vraag is nog altijd onbeantwoord. Een 26-jarige verdachte stond dinsdag voor de rechter.

Op donderdag 12 mei werd op de Seinedreef in Overvecht een politieauto leeggeroofd. Volgens een woordvoerder van OM Midden-Nederland hebben de overvallers een ruit ingeslagen. Aan boord van het voertuig lagen allerlei spullen, waaronder een laptop, iPad, armband, wapenstok én twee pistolen. De vuurwapens met munitie zijn nog altijd niet teruggevonden. Wel werden kort na de roof twee verdachten aangehouden, met behulp van camerabeelden.

Een van hen is Jillali El O. Hij werd twee dagen na de overval opgepakt en zit sindsdien vast. Zijn medeverdachte werd begin juli vrijgelaten. Volgens advocaat Chris Hesen wordt het hoog tijd dat zijn cliënt ook in vrijheid het vervolg van de rechtsgang kan afwachten. Hesen betoogt dat de camerabeelden zo vaag zijn, dat men op grond daarvan onmogelijk een langere hechtenis kan rechtvaardigen. "Ik heb niets te maken met diefstal en ik weet niet waar de wapens zijn", zegt de 26-jarige verdachte.

De officier van justitie wil daarentegen dat El O. voorlopig achter de tralies blijft. Hij meent dat op de bewakingsvideo duidelijk een auto is te zien. Eenzelfde soort voertuig werd gebruikt door de verdachte. Zijn telefoon maakte verbinding op de plaats van het delict, wat erop duidt dat hij aanwezig was. Onderzoek van de telefoon heeft eveneens berichten opgeleverd die lijken te gaan over de buit, zo stelt de officier.

Alles bij elkaar opgeteld ziet hij daarom voldoende redenen om de hechtenis niet te schorsen. De rechtbank neemt later vandaag een beslissing over dit verzoek. Op 25 oktober worden getuigen gehoord. In de maanden daarna kan de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden.