Er is een tweede persoon aangehouden naar aanleiding van de rellen bij FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie meldt dat zij een 36-jarige Utrechter vanochtend van zijn bed hebben gelicht. De man zit momenteel vast.

Afgelopen weekend werd er een 27-jarige man opgepakt wegens openlijk geweld tegen de politie en gooien met stenen. Na de wedstrijd tussen FC Utrecht en de Leeuwardense club Cambuur braken rellen uit. Een steward van de club raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook werd de ME bekogeld met stenen.

Gisterenavond meldde de politie dat de man van 27 nog vast zit en dat ze met het openbaar ministerie overleggen over een 'passende, stevige afdoening.' De politie constateert, sinds het einde van het seizoen, een 'oplopende geweldsspiraal in- en rond het stadion'. Ze nemen de zaak hoog op en hebben extra mensen gezet op het onderzoek naar de geweldplegers.

"Het is wat ons betreft 5 voor 12", zei Wim Hoonhout van de politie. "De wedstrijd van afgelopen weekend kan en mag niet de maatstaf zijn voor nog maar net gestarte seizoen. Samen met de burgemeester hebben we afgelopen zondag een signaal afgegeven dat de grens bereikt is. Dat vraagt ook wat van FC Utrecht, waar we mee samenwerken op dit dossier. Het is zaak om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid nu extra stappen te nemen."

Ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gaf aan zich te bezinnen op gebiedsverboden voor relschoppers. De voetbalclub, FC Utrecht, kan ongewenste supporters een stadionverbod opgeven.