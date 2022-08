De Universiteit Utrecht is in 2022 weer de beste universiteit in Nederland volgens de Sjanghai Ranking, een van de belangrijkste ranglijsten voor universiteiten ter wereld. Al sinds het begin van de lijst, in 2003, scoort de Universiteit Utrecht het beste van alle Nederlandse universiteiten.

Dit jaar staat de Universiteit Utrecht op plek 54 in de lijst. De eerstvolgende beste Nederlandse universiteit is de Rijksuniversiteit Groningen op plek 66. Harvard University in de Verenigde Staten behaalt al sinds 2003 consistent de eerste plek. Van alle studiegebieden die op de Universiteit Utrecht behandeld worden scoren er twee bijzonder hoog. Geografie en Publieke Administratie staan beide op plek twee van de wereldwijde ranglijst. De Academic Ranking of World Universities, beter bekend als de Sjanghai Ranking, is een ranglijst opgesteld door Sjanghai Ranking Consultancy. Dit is een onafhankelijke organisatie die universiteiten beoordeelt op zes verschillende criteria: de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van de faculteit, het aantal artikelen en papers die geproduceerd worden, en de academische prestaties van studenten en medewerkers.