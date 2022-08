In de Utrechtse wijk Lunetten zijn zondagavond schoten gehoord. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het geluid en naar eventuele slachtoffers.

Net na 19.45 uur kwam bij de politie een melding binnen over schoten aan de Olympus, vlak bij de sportvelden van DVSU aan de zuidkant van de wijk.

Vooralsnog lijkt het er volgens een woordvoerder van de politie op dat bij het incident geen slachtoffers zijn gevallen.

Kogelwerende vesten

Agenten doen zondagavond in de omgeving van de locatie waar de schoten klonken volop onderzoek. Zo lopen agenten in kogelwerende vesten rond bij de voetbalvelden en zijn politiehonden aanwezig in de buurt. Ook een politiehelikopter vliegt boven de stad, vanwege het mogelijke schietincident.

Verder is in het onderzoek een scooter in beslag genomen, even verderop in de wijk op de Filipijnen. Onduidelijk is wat de tweewieler te maken heeft met het mogelijke incident.