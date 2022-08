In het centrum van Utrecht is dit weekeinde opnieuw bij een willekeurig slachtoffer een ketting geroofd. Dit keer was het raak op de Vismarkt. De politie waarschuwt voor toenemende criminaliteit door sluwe jonge mannen in de stad.

Met z'n zessen waren ze dit weekeinde samen actief in de binnenstad. De ene leidde het slachtoffer af, de andere maakte de ketting los van de hals, weer een ander gaf de ketting door. Allemaal hadden ze zo hun eigen rol bij de brute roof van de halsketting. De roof vond plaats nadat een verdachte ter afleiding van het slachtoffer fysiek contact maakte met het slachtoffer en vervolgens de ketting van de nek rukte. Omdat het slachtoffer direct na de roof 112 belde, lukte het om via cameratoezicht en camera's van omliggende winkels ook direct verdachten in beeld te krijgen. Het zestal is aangehouden en wordt verhoord. "Helaas merken wij dat naast het zakkenrollen en winkeldiefstallen deze vorm van beroving ook aan het toenemen is in Utrecht", stelt de politie Utrecht centrum via sociale media. Ook afgelopen maand was het raak met kettingrovers. Opvallend is dat veel daders jonge mannen zijn, die volgens de politie rondtrekken door het hele land en overal hun diefstallen plegen. Zogenoemde mobiele bandieten, die al veel langer in beeld zijn in de Domstad. De werkwijze van de mannen is ook vaak hetzelfde: ze benaderen hun willekeurige slachtoffers en stellen vervolgens in gebrekkig Engels een vraag. Gevolgd door het vliegensvlug weggrissen van de sieraden die zichtbaar zijn. De politie stelt: "Wij waarschuwen iedereen om alert te zijn. Geef de mannen geen kans om fysiek contact te maken. Bel direct 112 en onthoudt het signalement van de betreffende personen en geef aan welke richting ze zijn weggegaan."