Na de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en Cambuur in Utrecht moest de ME kort worden ingezet om confrontatie tussen supporters te voorkomen, meldt de politie. De ME werd bekogeld met onder meer stenen. Een beveiliger van FC Utrecht moest gewond naar het ziekenhuis.

Al tijdens de wedstrijd ging het mis in het station. Tussen de supporters in het uitvak brak een vechtpartij uit. Na de wedstrijd zette de grimmige sfeer door en moest de ME ingrijpen. Een beveiliger van Fc Utrecht raakte gewond bij het supportersgeweld, meldt burgemeester Sharon Dijksma op Twitter. "Dit geweld moet stoppen. We zullen er alles aan doen de daders op te sporen en te bestraffen." De politie is een onderzoek gestart en aanhoudingen worden niet uitgesloten. De eerste thuiswedstrijd van FC Utrecht eindigde in 0-0.