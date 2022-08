De brandweer in Utrecht is op zondagochtend uitgerukt voor een brand aan de Europalaan. Een airco in een woning had vlam gevat, volgens de bewoner nadat die ‘ontplofte’. Inmiddels is de brand onder controle.

Er vielen geen gewonden, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Wel werd de woning ontruimd. "Er waren mensen in de woning aanwezig, maar zij konden het pand gelukkig op tijd verlaten'', zei een woordvoerder. De politie laat op Instagram weten dat de bewoner verklaarde dat hij gisteren kortsluiting had in zijn mobiele airco. "Toen hij deze vanochtend aanzette ontplofte deze en vatte meteen vlam.'' Volgens de VRU is er een open dak aanwezig in het gebouw waarin de brand uitbrak. Dit zorgde ervoor dat de rook goed wegtrok en niet bleef hangen in het pand. Momenteel worden er koolmonoxidemetingen gedaan.