De échte Vuelta mag vrijdag dan pas van start gaan, wielerliefhebbers konden het parcours van de Spaanse wielertocht zondag al verkennen in Utrecht. In een speciale toerversie van de Vuelta welteverstaan.

Het eerste peloton schoot op zondagochtend om 8.00 uur 's ochtends uit de startblokken vanaf het Jaarbeursplein, de tweede groep ging om 10.00 uur van start. De toerversie van de Vuelta werd onderverdeeld in verschillende afstanden. Racefietsers konden meedoen aan de 85, 115 of 165 kilometer. Recreatieve fietsers konden kiezen voor de 35 of de 65 kilometer.

De toertocht volgde zoveel mogelijk de officiële route van de Utrechtse etappe. Het volledige parcours rijden was op zondag nog niet mogelijk, omdat er voor de professionele renners een hoop wegen worden afgesloten.

De recreatieve tochten die de renners op zondag aflegden trokken onder andere langs het werelderfgoed van Utrecht: de Romeinse Limes en de Hollandse Waterlinies.

Fietsliefhebbers konden zich in de afgelopen maanden aanmelden voor de toertocht. Niet alleen het Utrechtse parcours kon worden gereden, in Breda vond er op zaterdag een soortgelijke tocht plaats.