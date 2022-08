FC Utrecht is bepaald niet te spreken over het gedrag van een deel van het publiek na afloop van het thuisduel met SC Cambuur (0-0). Buiten het stadion liep het zaterdagavond behoorlijk uit de hand. Inmiddels is duidelijk dat de politie een 27-jarige Utrechter heeft aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid.

"FC Utrecht heeft vol afschuw kennisgenomen van het wangedrag van een aantal aanhangers van de club na afloop van de wedstrijd tegen SC Cambuur", zo meldt een statement. "Onder meer op het Westplein bij het stadion werd daar eigen veiligheidspersoneel en de ME in onveiligheid gebracht."

"Een absolute schande, het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd", zegt Algemeen Directeur Thijs van Es. "Ik noem het bewust geen supporters, want dit heeft in niets met support of onze club te maken. Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen is echt schandalig."

"Deze eerste wedstrijd van het seizoen zou een feest moeten zijn, moeten voelen als thuiskomen. Het voelt nu als een valse start en dan druk ik me nog mild uit. We zijn geschokt en gaan samen optrekken met het Openbaar Ministerie om deze relschoppers, goed te zien op de beelden, hard te straffen."

De ME moest worden ingezet om confrontatie tussen supporters te voorkomen, meldt de politie. De ME werd bekogeld met onder meer stenen. Een beveiliger van FC Utrecht moest gewond naar het ziekenhuis. De politie liet op zondagmiddag weten dat zij een 27-jarige Utrechter hebben aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid.

Andere verdachten zijn nog niet in beeld. "Onze onderzoek naar andere betrokken verdachten gaat uiteraard door. We nemen de zaak erg serieus en werken nauw samen met FC Utrecht. We zetten alles op alles om achter betrokken verdachten te komen'', zegt een woordvoerder van de politie.

FC Utrecht laat weten dat de zaak gezien de ernst van de overtredingen en het feit dat het buiten het stadion was wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie en dat de club alle medewerking verleent.