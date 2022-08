In de Lek tussen Lopik en Vianen houdt zich een zeehond op. Bij Rijkswaterstaat en de dierenambulance zijn de afgelopen dagen verschillende meldingen binnengekomen van mensen die het dier hebben gespot.

Zeehonden houden zich in Nederland vooral op in de Waddenzee en langs de Noordzeekust, maar het gebeurt de laatste jaren geregeld dat de dieren via de rivieren landinwaarts zwemmen. Daar worden ze soms zonnend op een strandje gezien door wandelaars.

Ben van Maurik van de dierenambulance IJsselstein en omstreken waarschuwt de zeehonden vooral met rust te laten. "Blijf er zeker een meter of vier, vijf vandaan. Mensen vinden het misschien leuk een selfie te maken met zo'n dier, maar dat jaagt ze alleen maar in de stress. Het blijft een roofdier dat flink kan bijten."

Rijkswaterstaat heeft de zeehond eveneens gespot. Zoals wel vaker is er vervolgens contact opgenomen met de zeehondenopvang in Pieterburen. Ook daar geeft men hetzelfde advies: laat het dier met rust. De rob heeft via de Lek de weg naar Vianen weten te vinden, dan zal het ook de weg wel terug naar zee weten te vinden. In de Lek is genoeg vis voorhanden en de zeehonden voelen zich ook in zoet water opperbest.