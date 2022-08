Rijkswaterstaat waarschuwt mensen met een plezierboot voor het nog altijd dalende waterpeil in onder meer de rivier de Lek. "Het is drukker op een smallere vaarweg. En dan is het net als op de weg: de kans op incidenten is groter."

Doordat er de afgelopen tijd zo weinig regen is gevallen in het stroomgebied van de grote rivieren (in Duitsland en Zwitserland), blijft het peil in rivieren als de Lek maar zakken. Met gevolg dat de vaargeul steeds smaller wordt. Rijkswaterstaat Verkeers- en Watermanagement ziet hoe beroepsschippers zich daarop aanpassen. "Ze varen rustiger en ze passeren elkaar ook eigenlijk niet meer. Ze houden duidelijk rekening met elkaar", zegt woordvoerder Diederik Fleuren. Beroepsschippers nemen bovendien minder vracht mee, zodat ze niet te diep liggen in het ondiepe water. "Maar daardoor moeten ze vaker varen. Het is drukker op een smallere vaarweg. En dan is het net als op de weg: de kans op incidenten groter." Recreanten zijn zich daarvan niet altijd bewust, merkt Rijkswaterstaat. "Als jij niet zo veel vaart en je komt op een smallere vaargeul is het echt wel zaak om goed om je heen blijven te kijken, goed stuurboordwal te varen (rechts van het midden, red.). Dat is nog belangrijker dan anders." Waarschuwen doet Rijkswaterstaat vooral via organisaties als Waterrecreatie Nederland en Varen doe je samen en via de eigen socialemediakanalen. En plezierschippers worden op het water aangesproken om ze bewust te maken van de huidige situatie. Een vaarverbod voor pleziervaart op de rijksvaarwegen, komt er niet, verwacht Fleuren. Al kan de pleziervaart vanzelf afnemen als het waterpeil nog verder daalt, merkt hij op. "Dan kan het zijn dat sluizen die uitkomen op grotere rivieren niet meer bediend kunnen worden omdat ze zo'n stuk hoger liggen dan de rivier." Eerder deze maand kwam een vrouw (35) uit Veenendaal om het leven, na een botsing van een plezierjacht met een binnenvaartschip.