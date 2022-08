Omdat op 19 augustus de Spaanse wielerronde La Vuelta Holanda in Utrecht start, zet de provincie Utrecht verschillende tools in om de regio bereikbaar te houden. Mensen die zich rondom het parcours bevinden, krijgen een pushbericht met daarin actuele informatie over bereikbaarheid.

Vanaf 12 augustus krijgen mensen die zich in een bepaalde straal rondom het parcours bevinden een pushbericht via sociale media. "Hiervoor worden de kanalen Facebook, Instagram en de buurtapp Nextdoor gebruikt", schrijft de provincie in een persbericht. "In deze berichten komt te staan welke hinder zij kunnen verwachten en welke verkeersmaatregelen getroffen zijn.''

Deze informatie wordt verspreid in alle gemeenten waar de Vuelta doorheen rijdt en is gespecificeerd per gemeente. "Smart Mobility helpt weggebruikers, bezoekers en aanwonenden op deze manier met het kiezen van een vervoersmiddel, route of parkeerplek", aldus de provincie.

Smart Mobility is een verzamelnaam voor alle slimme ontwikkelingen die kunnen zorgen voor een betere doorstroming en bereikbaarheid. Denk hierbij aan slimme dataverwerking en automatisering van verkeersmanagement. Deze Smart Mobility moet ervoor zorgen dat voor iedereen duidelijk is welke wegen bereikbaar zijn en welke niet.

Chatbot

Voor mensen die behoefte hebben aan extra reisadvies op maat is er een chatfunctie beschikbaar. Via een WhatsApp chatbot van de provincie wordt informatie gegeven over de meest geschikte parkeergelegenheid, wanneer het peloton langskomt, en over omleidingen. De chatbot beantwoordt naar verwachting 80 procent van alle vragen. De overige vragen worden persoonlijk beantwoord door een medewerker.