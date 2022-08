Een medewerker van de gevangenis in Nieuwersluis is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke gedetineerde. De kwestie speelde vanaf 11 juli en het gedrag zou zich herhaaldelijk hebben voorgedaan, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vrijdag.

De vrouw deed melding van het seksueel grensoverschrijdende gedrag door de medewerker, waarna een onderzoek is opgestart. "Daarbij zijn onder andere camerabeelden bekeken. Uit deze camerabeelden bleek dat het beschreven seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden."

De medewerker was direct al de toegang tot de gevangenis ontzegd. Er is ook aangifte gedaan bij de politie, het slachtoffer krijgt nazorg. De vestigingsdirecteur van PI Nieuwersluis, Francesca Salamone, laat weten dat grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is 'en wij betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren'.

Wangedrag aan orde van de dag

Vorige maand stelden meerdere ex-gedetineerden in het AD dat seksueel wangedrag aan de orde van de dag is in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Dit volgde op het nieuws in mei van dit jaar dat een 47-jarige gevangenismedewerker uit Amsterdam is opgepakt op verdenking van het misbruiken van drie vrouwelijke gevangenen in de PI Nieuwersluis.

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt wat er bij de gevangenis bekend was hierover en wat er met (mogelijke) signalen over misbruik is gedaan.