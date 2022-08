In De Meern is vanochtend een politieauto op een wagen van de handhaving gebotst. De politieauto belandde daarbij in de sloot. Daarbij zijn vijf gewonden gevallen.

Het ongeluk gebeurde op de Burgemeester Middelweerdbaan, in de Utrechtse wijk De Meern. Een omstander schoot te hulp en wilde de twee politieagenten bevrijden uit de sloot, maar kwam daarbij lelijk ten val. De omstander heeft daarbij letsel opgelopen en is naar het ziekenhuis vervoerd, aldus een woordvoerder van de politie. De twee inzittenden in het busje van de handhaving moesten door de brandweer worden bevrijd. De twee politieagenten én de twee handhavers hadden zodanige klachten, dat zij ook naar het ziekenhuis moesten. Of de politiewagen onderweg was naar een melding en met zwaailichten reed, is niet bekend en de oorzaak wordt nog onderzocht. Beide rijrichtingen zijn afgesloten.