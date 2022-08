Een vrachtwagen is donderdagochtend in brand gevlogen op de A2 ter hoogte van Culemborg. De vrachtwagen was volgeladen met verf. De toerit is afgesloten en op de weg tussen Beesd en Everdingen is er een vertraging van dertig minuten.

De brand is inmiddels geblust door de brandweer. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. De verwachting is dat rond 11.00 uur alles opgelost is.