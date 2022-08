Op de trappen van het Jaarbeursplein in Utrecht is vandaag een gedicht over de wielerronde La Vuelta onthuld. Het gericht werd geschreven door stadsdichter Ruben van Gogh ter ere van de Vuelta, die van 18 tot en met 20 augustus door de Domstad rijdt.

Het gedicht heet Wielertaal en is in het Nederlands geschreven op de traptreden bij het Jaarbeursplein. Het gedicht werd vandaag door Susanne Schilderman (wethouder Vuelta) en Simone Richardson (directeur La Vuelta Holanda) gepresenteerd. Samen met inwoners van Utrecht is het gedicht vertaald in alle 21 talen van de wielrenners die meedoen aan de grote wielerronde La Vuelta.

Oma's

Het gedicht werd in opdracht van Bibliotheek Utrecht geschreven en volgens hen deden er 'hele families mee, van jongeren tot schoonmoeders en oma's' mee aan het vertalen van de tekst. Alle versies van het gedicht zijn gebundeld in een boek, dat vanaf 13 augustus te verkrijgen is.

De Vuelta rijdt dit jaar van 18 tot en met 20 augustus door Utrecht. Zowel de ploegenpresentatie als twee etappes worden in de Domstad gehouden.