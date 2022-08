Honderden beukenbomen, sommigen meer dan 200 jaar oud, dreigen te bezwijken in Park Doorn. Dat stelt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Volgens de beheerder heeft de ‘klimaatverandering de bomen nu te pakken’. De beuken zouden door de droogte dreigen af te sterven.

De beuken op het historische landgoed met kasteel en bos hebben zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog overleefd, maar het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van Huis Doorn, maakt zich grote zorgen of de bomen de extreme droogte zullen doorstaan.

"Beuken groeien langzaam en wortelen vrij oppervlakkig. Als het grondwater daalt, kunnen de bomen dit niet meer bereiken", stelt Frank van Dam, verantwoordelijk voor het groenbeheer van Park Doorn, op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het kasteel Huis Doorn werd van 1920 tot 1941 door de Duitse ex-keizer Wilhelm II bewoond, maar is sinds de Tweede wereldoorlog ingericht als rijksmuseum. In het park is ongeveer 87 procent van de bomen een beuk. Vanwege de dreigende boomsterfte oppert het Rijksvastgoedbedrijf om bomen in het park te planten die wél tegen de droogte kunnen, zoals bomen uit Zuid-Europa of Noord-Europese bomen die minder gevoelig zijn voor droogte. "Willen we tenminste over honderd jaar ook nog een Park Doorn hebben."

Het park heeft een monumentale status. De discussie over het kappen van bomen ligt al jaren gevoelig. Eerder wilde de eigenaar 350 bomen kappen vanwege 'de boomveiligheid en boomkwaliteit'. Ook begin dit jaar werden 140 bomen aangemerkt om te kappen. Vanwege het renovatieplan zijn er al 484 beuken opgemerkt die er slecht aan toe zouden zijn.