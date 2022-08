De Parade is helemaal terug van weggeweest. Corona gooide een paar jaar zóveel roet in het eten, dat zelfs een moment werd gevreesd voor het voortbestaan van het rondreizende theaterfestival. Echter; de zweefmolen draaide in Utrecht weer als vanouds en de rosé vloeide weer rijkelijk. Zondag is de laatste dag.

"Dankzij de financiële steun van onder meer de gemeente Utrecht en vooral ook dankzij alle bezoekers die ons gelukkig niet vergeten blijken te zijn, kunnen we zeggen dat we terug zijn op ons oude niveau van vóór de pandemie", zegt Parade-woordvoerder Nadine van Pinxteren.

Bij die opgewekte constatering horen op de slotdag dan ook mooie cijfers: dit seizoen hebben naar schatting 68.000 mensen een bezoek gebracht aan de Parade onder het verkoelende loof van de bomen in het Moreelsepark. Nagenoeg alle theatervoorstellingen waren uitverkocht. Het gaat dan om zo'n 80.000 kaartjes.

Nog eens 3.000 mensen kochten een Paradepas voor 25 euro, waarmee zij het terrein konden betreden zo vaak zij maar wilden, niet alleen in Utrecht maar bijvoorbeeld ook straks in Amsterdam. Daar sluit het festival het seizoen traditiegetrouw af.

"We hadden dit jaar extra de nadruk liggen op jong talent. Dat heeft in de coronaperiode niet of nauwelijks de kans gehad op te treden voor publiek. Dat zij nu volle zalen hebben gehad, is natuurlijk heel erg fijn."

De zweefmolen op de Parade heeft ongehinderd kunnen draaien, ook de weergoden werkten dit keer mee. "Het was warm, maar het park in Utrecht heeft altijd veel schaduwplekken te bieden. Dus dat was prima te doen", zegt Van Pinxteren.

De tenten worden nu in oplopende temperaturen afgebroken en naar verwachting in de bloedhitte in Amsterdam weer opgebouwd. Volgend jaar is de Parade terug in Utrecht, van vrijdag 28 juli tot en met zondag 13 augustus.