Politieagenten hebben op de Neude in Utrecht een scooteraar aangehouden die in het drukke uitgaansgebied volgens hen 'schreeuwend en toeterend' door de mensenmassa stuurde. Hij bleek flink diep in het glaasje te hebben gekeken.

De agenten hielden op de fiets toezicht op de Neude. Ze gingen achter de bestuurder aan en hielden hem staande. Het viel hen gelijk op dat de scooteraar vermoedelijk stevig had gedronken. Toen ze hem vroegen of dat inderdaad het geval was, reed hij plotseling in op de politiefiets en een collega-agent, in een poging nog te ontsnappen. Dat lukte echter niet. Hij werd meteen van zijn scooter getrokken, hoewel ook dat niet zonder slag of stoot ging. De bestuurder bleef volgens de politie gas geven om te proberen toch nog weg te komen. Uiteindelijk werd de verdachte aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar gaf de ademtest aan wat de agenten intussen al zeker wisten, namelijk dat de bestuurder flink onder de invloed van alcohol verkeerde. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en tegen de man is ook proces-verbaal opgemaakt vanwege gepleegd verzet bij zijn aanhouding.