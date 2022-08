Op de rivier de Lek bij Lopik en Ameide zijn vrijdagavond twee boten met elkaar in aanvaring gekomen. Een 35-jarige vrouw uit Veenendaal, naar wie massaal werd gezocht na de botsing op het water, wordt nog steeds vermist. De zoekactie is vrijdagavond even na 22.30 uur gestaakt en is vanochtend weer hervat.

Een pleziervaartboot kwam vrijdagavond in botsing met een tanker en is daarna gezonken, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Op het plezierbootje waren vijf mensen aanwezig. Vier van hen zijn door een persoon met een vissersbootje in veiligheid gebracht. De man van de vermiste vrouw is met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over de andere drie opvarenden is nog geen verdere informatie bekendgemaakt.

Het gezonken schip werd op het droge gebracht. Daar ging de zoekactie naar de vermiste 35-jarige vrouw uit Veenendaal verder. Rond de klok van 22.30 uur werd de zoektocht gestaakt omdat het te donker werd. De vrouw was op dat moment nog niet gevonden.

Vanochtend is de zoekactie door de politie weer hervat. Rijkswaterstaat gaat met een drone boven de Lek vliegen om het water van bovenaf te onderzoeken. De boot is met een hijskraan de lek uit getakeld. Aan de zijkant is een flinke beschadiging te zien die het gevolg is van de aanvaring.

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden, waartoe het Ameide behoort, spreekt op Twitter van een 'afschuwelijk ongeval'. "Gelukkig meerdere personen gered. Maar ik leef mee met familie en vrienden die nog in grote onzekerheid verkeren." Fröhlich heeft inmiddels met familieleden van de vermiste vrouw gesproken.

Die zijn wanhopig, beschrijft de burgemeester. "Wat een verdriet. Morgen hopelijk in elk geval een einde aan de onzekerheid."

De VRU zette na de aanvaring op de Lek meerdere duikteams in om de vermiste vrouw in het water te zoeken. Dat gebeurde op de plek waar de boot is gezonken. De duikers wisselden elkaar af in het doorzoeken van de boot. De woordvoerder sprak van een lastige zoektocht in de rivier. Dit kwam mede doordat er veel spullen in de boot waren verschoven bij de aanvaring.

De zoekactie speelde zich af ter hoogte van recreatieterrein Salmsteke en het stadje Ameide. De politie heeft het recreatieterrein ontruimd en afgesloten. Nieuwsgierige toeschouwers werden op afstand gehouden. De politie riep op om weg te blijven van de dijken om de hulpverleners vrije doorgang te geven.

De scheepvaart in de Lek werd stilgelegd. Aan beide kanten moesten meerdere vrachtschepen wachten tot ze door mochten varen.