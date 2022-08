Wie anno 2022 uit eten gaat in Utrecht, mag flink de portemonnee trekken. Toch kán het nog betaalbaar: op deze plekken in de stad vind je een hoofdgerecht van rond de 10 euro.

1. Meneer Smakers

Meneer Smakers heeft drie locaties in Utrecht: deze zijn gevestigd aan de Twijnstraat, de Marnixlaan en de Oudegracht. Hoewel bezoekers het zo duur kunnen maken als ze zelf willen, kost een deel van de burgers, zoals de 'Meneer Smakers' of 'Opa Bob' slechts 10 euro.

Ook vegetariërs en vegans kunnen terecht bij de burgertent: burgers 'tante Connie' en 'tante Lieke' bevatten geen vlees en kosten slechts 9,50 euro.

2. AnAn

Ja - het ligt er natuurlijk aan wát en hoeveel je precies bestelt. Maar bij het kleurrijke streetfoodrestaurant AnAn aan de Voorstraat is het mogelijk om te eten voor een tientje. Zo staat er voor 9,90 euro mì xào giòn chay op de kaart: gebakken noodles met tofoe. Of co'm càri chay: gefrituurde rijst met scrambled eggs en currykruiden.

Wie liever wat kleine hapjes bestelt, zit eveneens aan het goede adres: AnAn heeft Vietnamese loempia's van rijstvel op de kaart staan vanaf 3,50 euro en verkoopt bao's en bánh's (gestoomde broodjes en baguettes) vanaf 4,60 euro.

3. Mr. Jacks

'Goed, gezellig en goedkoop', luidt de slogan van het Grieks-Italiaanse restaurant Mr. Jacks aan de Voorstraat. Gelogen is het niet: de horecazaak serveert al pizza's vanaf 5 euro. Het restaurant kenmerkt zich door een uitgebreide kaart, een traditionele inrichting en lage prijzen.

Ook het merendeel van de pasta's bij Mr. Jacks liggen onder de 10 euro, een gyrosschotel kost bezoekers 9,50 euro. De horecazaak bevindt zich zowel in Utrecht als in Nijmegen en serveert naast deze specialiteiten ook de Griekse drank Metaxa.

4. O'Leary's

Velen zullen wel eens een biertje hebben gedronken of een voetbalwedstrijd hebben gekeken in de Ierse pub O'Leary's aan de Adelaarstraat. Toch kun je er voor een goedkope maaltijd ook terecht. Het restaurant serveert betaalbare hoofdgerechten. Denk aan de beefburger, halve kip of fish and chips - alle drie 10,50 euro.

Voor de bekende Irish pie die het restaurant op de kaart heeft staan, bijvoorbeeld die met kip en champignons of de klassieke Sheperd's Pie, leggen bezoekers rond de 11 euro neer. De zaak is bijna de gehele week geopend: alleen op maandag blijven de deuren dicht.

5. De Muntkelder

Bij pannenkoekenrestaurant De Oude Muntkelder aan de Oudegracht aan de Werf kunnen bezoekers het zo duur maken als ze zelf willen. Er staan een hoop luxe pannenkoeken op de kaart, maar ook wat simpeler, budgetvriendelijke opties.

Denk aan de pannenkoek met spek, salami of ham (alle drie 9,50 euro). De Muntkelder heeft ook een aantal gerechten rond de 11,50 euro op het menu staan, zoals de spek met ui of de kaas met salami. De voorgerechten, nagerechten en kinderkeuzes zijn allemaal onder de 10 euro.

6. Florin

Studenten kunnen hun hart ophalen bij de authentieke Engelse pub Florin aan de Nobelstraat. Elke maandag en dinsdag tussen 17.00 en 21.00 uur wordt er een uitgebreid studentenmenu geserveerd voor slechts 7,50 euro.

Geen student? Ook dan is de Engelse pub relatief betaalbaar. Niet alles op het menu is even goedkoop, maar wie niet te veel wil betalen kan kiezen voor de klassieke Florin burger (11,95 euro).

7. Le Clochard

Le Clochard in het smalle straatje Ridderhofstad is op het eerste gezicht misschien niet de meest betaalbare horecazaak uit het rijtje. Tóch heeft het restaurant een plat de la semaine: een wisselende weekschotel met een standaardprijs van 10,95 euro. Ideaal voor wie niet van plan was om de hoofdprijs te betalen.