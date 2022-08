Stichtse Vecht is in de provincie Utrecht koploper in boetes op het water. Vorig jaar deelden handhavers 28 bekeuringen uit. Overtredingen zijn bijvoorbeeld varen zonder vaarbewijs, boten waar te weinig reddingsvesten aanwezig zijn en te hard varende speedboten.

De rivier de Vecht en Loosdrechtse Plassen maken Stichtse Vecht een populaire watersportgemeente. De 28 bekeuringen waren goed voor ruim 4000 euro aan boetes, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In de Noord-Hollandse buurgemeente Wijdemeren, waar de Loosdrechtse Plassen voor het grootste deel in liggen, werden 190 bekeuringen uitgedeeld. In Utrecht en Wijk bij Duurstede waren het er vijf.

Daling

Het totale aantal boetes op het water in de provincie Utrecht is de helft minder dan in 2020. Landelijk is de daling minder sterk: zo'n 20 procent. Wel ligt het aantal boetes nog altijd hoger dan in de jaren voor corona.

Een vaarbewijs is nodig voor een boot die sneller kan varen dan 20 kilometer per uur en voor schepen die langer zijn dan 15 meter.