De Vechtse Vaarparade gaat dit jaar toch door, meldt de organisatie van het botenevenement. Vorig jaar had de gemeente Stichtse Vecht kritiek op de uitvoering, waardoor afgelasting dreigde.

Volgens de gemeente hielden de toeschouwers op de kant onvoldoende afstand. Organisator Arjan van den Hoek vreesde daarna voor het voorbestaan omdat hij niet aan extra eisen hierover kan voldoen.

Nu meldt hij dat er toch overeenstemming is met de gemeente. "De kogel is door de kerk. Ons feest gaat door'', meldt de vaarparade op Facebook.

De gemeente houdt nog een slag om de arm. "We zijn in goed gesprek en de intentie van beide kanten is dat het doorgaat'', zegt een woordvoerder. 100 procent zekerheid is er nog niet. De vergunning voor het evenement is nog niet afgegeven, meldt de gemeente.

Bijzondere traditie

De Vechtse Vaarparade is uitgegroeid tot een bijzondere traditie. Mooi verlichte en uitgedoste boten varen in een lange optocht over de Vecht langs duizenden enthousiaste toeschouwers. De tocht tussen Loenen en Maarssen vormt de symbolische afsluiting van het vaarseizoen. Vanwege corona ging de editie in 2020 niet door.

Het evenement is gepland op 10 september.