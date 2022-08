Voormalig voetballer en oud-hoofdscout van FC Utrecht, Jan Verkaik, is afgelopen vrijdag op 76-jarige leeftijd overleden.

Bij Verkaik, die in Maarssen woonde, werd drie jaar geleden de ziekte van Alzheimer vastgesteld. In een interview met deze krant vertelde hij openhartig dat vooral zijn kortetermijngeheugen hem in de steek liet. Zo wist Verkaik niet meer waar de auto stond geparkeerd als hij met zijn vrouw Corrie op stap was geweest. Of herinnerde hij zich niet meer wat hij ging doen als hij eenmaal in de keuken stond. "Het zijn allemaal van die stomme dingen", zei Verkaik daar drie jaar geleden over.

Rijk voetbalverleden

Jan Verkaik heeft een rijk voetbalverleden in deze regio. Als semiprof was hij actief als speler van Elinkwijk en HVC, het latere Sportclub Amersfoort. In het Olympisch Stadion stond hij als voetballer eens tegenover Johan Cruijff. Na zijn actieve carrière rolde Verkaik het trainersvak in. Hij diende Elinkwijk A1, Ultrajectum, FC Utrecht, Zwaluwen Vooruit, Argon, Holland en FC De Bilt. Begin jaren tachtig was Verkaik de rechterhand van hoofdcoach Han Berger bij FC Utrecht.

Die club loopt als een rode draad door zijn leven, want Verkaik was in Galgenwaard ook nog eens vijftien jaar actief als hoofdscout. In 2014 kreeg hij er de wacht aangezegd, maar Verkaik keek nimmer om in wrok. "Je weet dat je een keer aan de beurt bent", zei hij er destijds over. "Zeker gezien de verhalen over financiële problemen was ik niet helemaal stomverbaasd."

Gentleman

Jan Verkaik bleef altijd een gentleman, hoe slecht het nieuws soms was, ook toen hij drie jaar geleden hoorde dat hij aan Alzheimer leed. Vanmiddag werd er in kleine kring afscheid genomen van Verkaik in crematorium Domstede in Utrecht.