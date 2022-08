De moeder (56) en dochter (32) uit Bilthoven die op 12 juli werden aangehouden omdat zij een verstandelijk beperkte vrouw jaren op gruwelijke wijze zouden hebben misbruikt als 'huisslaaf', zijn weer op vrije voeten. De vrouwen blijven verdachte in de zaak.

De dochter mocht drie dagen na haar aanhouding naar huis. De moeder bleef langer vastzitten, maar is inmiddels eveneens heengezonden door de rechtbank. Daar is het Openbaar Ministerie (OM) het niet mee eens, benadrukt een woordvoerder. "We zijn in beroep gegaan tegen de vrijlating van de moeder en vinden dat ze vast moet blijven zitten.''

Het onderzoek tegen het tweetal loopt nog steeds, zowel moeder als dochter blijven verdachte in de zaak. Wanneer het beroep tegen de vrijlating van de moeder dient, is nog niet bekend.

Lijdensweg

De 56-jarige moeder en 32-jarige dochter uit Bilthoven zouden van 2014 tot en met 2021 een zwakbegaafde vrouw hebben uitgebuit in de woning van de moeder. Het slachtoffer werd daarbij vernederd en geslagen en de moeder en dochter zorgden ervoor dat hun slaaf de woning niet kon verlaten.

Ze moest haar bankpasje afstaan, die werd leeggetrokken door de twee verdachten. De vrouw moest binnen de gezinnen van moeder en dochter huishoudelijke taken verrichten, waarbij ook geweld tegen haar werd gebruikt.

Of het slachtoffer een bekende was van de twee vrouwen is niet duidelijk. Het slachtoffer zelf trok uiteindelijk aan de bel, waardoor de politie een einde kon maken aan de lijdensweg. De woningen van de vrouwen werden op 8 juli doorzocht, op 12 juli werd het tweetal opgepakt.