De politie Utrecht heeft woensdag een 34-jarige man aangehouden in verband met de woningbrand aan de Planetenbaan in Maarssen op 23 juli. Daarbij raakten geen mensen gewond, maar moest wel een hond gered worden.

Meerdere eenheden van de brandweer rukten op zaterdag 23 juli uit naar de brand aan de Planetenbaan. Niet vanwege de grootte van de brand, maar zo'n twintig woningen moesten worden ontruimd, waardoor tijdelijk zo'n vijftig mensen hun huis moesten verlaten. Bij de brand raakten geen mensen gewond, maar de schade aan het huis liep in de tienduizenden euro's.

Onderzoek naar motief

De politie stelde een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Deze blijkt nu dus aangestoken te zijn. Een 34-jarige man is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting en heeft geen vaste woon of verblijfplaats. De politie doet onderzoek naar het motief van de man.