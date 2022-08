Het kan voorbijgangers moeilijk zijn ontgaan: in het water aan de Tolsteegsingel in Utrecht ligt een voertuig. Het blijkt om een elektrische straatveegmachine van de gemeente te gaan. In het voertuig zijn geen personen aangetroffen, laat de politie weten.

De politie kreeg rond 12.30 uur een melding van een voertuig te water aan de Tolsteegsingel. Het bleek om een voertuig van de gemeente te gaan. Om precies te zijn: een elektrisch veegwagentje. Kanoërs varen er omheen Van het voertuig is alleen nog maar de bovenkant te zien in het water. Mensen op het water, bijvoorbeeld kanoërs, varen om het voertuig heen. Hoe het wagentje in het water kon belanden, is nog onbekend. De gemeente is bezig met informatie verzamelen. Er is geen sprake van letsel.