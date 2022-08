Wie denkt dat er niet meer wordt omgekeken naar het puin dat vrijkomt bij de restauratie van de Domtoren heeft het goed mis. Sinds kort zijn er in de VVV-winkel aan het Domplein in Utrecht twee designlampen te koop die deels zijn gemaakt van stukjes Domtoren.

Een deel van het puin dat vrijkomt bij de restauratie van de Domtoren krijgt een tweede leven. Zo werd onlangs duidelijk dat woningen in de nieuwe Merwedekanaalzone of Cartesiusdriehoek gebouwd worden met Domtoren-bakstenen: bakstenen die van dit puin worden gemaakt.



Daar blijft het niet bij. Ontwerper Louis Verbeek van SemperNovum maakte twee unieke designlampen van karakteristieke stenen die vrijkwamen bij de restauratie. De 'Scipio Domtoren Utrecht' lamp en de 'Lumina Domtoren Utrecht' lamp bestaan niet alleen uit stukjes Dom: de skyline van Utrecht staat ook afgebeeld op de lampenkap.

Hoop andere projecten

Verbeek is niet de enige die aan de slag ging met het puin. Er werden naast de lampen nog een hoop andere objecten gecreëerd door ontwerpers en kunstenaars. Zo werd er een mini-Domtoren gemaakt en een designerring waarin het restmateriaal van de toren is gevat.



Alle producten zijn verkrijgbaar in de Utrecht winkel/VVV aan het Domplein en via utrecht-winkel.nl.