Het treinverkeer tussen Utrecht Overvecht en Weesp ligt op zondag 7 augustus plat. Ook rijden er dan geen treinen tussen Weesp en Baarn. ProRail voert dan verschillende werkzaamheden uit rondom station Hilversum.

Zo worden de bovenleidingen vernieuwd en wordt de busoverweg in Hilversum geasfalteerd. De werkzaamheden vinden van 7 tot en met 10 augustus plaats. Van 8 tot 10 augustus is ook het traject tussen Utrecht Overvecht en Hilversum gesloten voor treinverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden vervangende bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.